Historischer Doppelerfolg: Grotheer und Jungk holen Gold und Silber im Skeleton

Das deutsche Skeleton-Team feiert einen historischen Erfolg: Mit Christopher Grotheer und Axel Jungk dürfen sich gleich zwei Athleten über olympische Medaillen freuen. Grotheer sicherte sich am Freitag (11.02.2022) in Peking die Goldmedaille, Jungk feierte den zweiten Platz und die Silbermedaille. Es waren die ersten Medaillen für deutsche Skeletonsportler bei Olympischen Spielen.

Grotheer legt stark vor

Schon im dritten Lauf legte Christopher Grotheer am Finaltag mit einem Top-Lauf vor. Der 29-Jährige kam in 1:00:16 Minuten ins Ziel. Schneller war er nur in seinem ersten Lauf, als Grotheer mit 1:00:00 Minuten den Bahnrekord in Peking aufstellte.

Axel Jungk jubelt im Zielbereich

Auch Axel Jungk zeigte im dritten Lauf wieder einen guten Auftritt und konnte seinen zweiten Platz vor dem letzten Durchgang absichern. Jungk kam nach 1:00:31 Minuten ins Ziel und lag jetzt 0:23 Sekunden vor dem Drittplatzierten Alexander Tretiakov (ROC).

Jungk sichert sich Silber

Im letzten und entscheidenden Lauf zeigten beide Athleten keine Nerven. Zuerst sicherte sich Jungk mit einer Zeit von 1:00:33 Minuten im finalen Durchgang die Medaille. "Mein Hauptgedanke war: Ich will nach Hause kommen und allen die Medaille zeigen. Das ist jetzt wahr geworden" , sagte Jungk nach dem Lauf. Für den 30-Jährigen war es wegen positiver Corona-Tests lange Zeit unklar, ob er überhaupt nach Peking reisen und bei den Spielen antreten kann. "Es gab Tage, da habe ich nicht mehr dran geglaubt. Meine Familie und Freunde waren für mich da und haben mich aufgebaut" , so Jungk.

Grotheer: "Es ist noch sehr unwirklich"

Als letzter Läufer brachte im Anschluss dann auch Grotheer mit einem weiteren guten Lauf (1:00.52 Minuten) seinen Vorsprung aus den ersten drei Läufen ins Ziel und feierte ausgelassen die Goldmedaille. "Es ist noch sehr unwirklich. Ich habe jahrelang davon geträumt. Ich habe hart gearbeitet und bin unendlich stolz", sagte Grotheer nach seinem Gold-Rennen.