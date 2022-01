Kufensportler in Peking eingetroffen - Bob-Bundestrainer greift NADA an

Und weiter: "Wir betreiben einen wahnsinnigen Aufwand, um nicht positiv getestet zu werden. Essen, leben und trainieren in drei Gruppen, verzichten auf soziale Kontakte und unsere Familien und dann sind die, die uns eigentlich schützen sollen, nicht getestet. Da fühlen wir uns in diesem Jahr total im Stich gelassen. Das nervt extrem" . Die Gefahr sei deshalb so groß gewesen, ergänzt Spies, weil seine Athleten ja nicht einmal im Monat, sondern manchmal 5 mal pro Woche getestet würden. Eine konkrete Antwort der Nationalen Antidoping Agentur Deutschland steht noch aus.

Trainingsstart vor den Spielen

Wichtig für Spies ist, dass seine Mannschaft inzwischen sicher und komplett in Peking angekommen ist. Am Montag (31.01.) geht es um 9.00 Uhr Ortszeit zum ersten Mal ins Yanqing National Sliding Center. Ab 16 Uhr ist Bahnbegehung. In den beiden Tagen danach gibt es jeweils zwei Trainingsläufe für alle Teilnehmer.

Stand: 30.01.2022, 16:45