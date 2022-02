Skispringen - Constantin Schmid, Stefan Leyhe, Markus Eisenbichler, Karl Geiger

Gemeinsam mit dem Team durfte Geiger wenige Tage später nochmal jubeln. In einem dramatischen Springen setzten sich Constantin Schmid, Stefan Leyhe, Markus Eisenbichler und Geiger mit minimalem Vorsprung gegen Norwegen im Kampf um Platz drei durch. Gold ging an Österreich, Silber an Slowenien.

Rennrodeln, Einsitzer - Johannes Ludwig

Das erste deutsche Gold ging an den Rennrodler Johannes Ludwig. Der 35-Jährige sicherte sich seinen größten Karriereerfolg mit einem perfekten Wettkampf, in dem der Sieg für Ludwig zu keinem Zeitpunkt in Gefahr war. Am Ende siegte er souverän vor Wolfgang Kindl aus Österreich (+0.160s).