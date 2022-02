Hannah Neise rast zu Gold: Skeletonis auch bei den Frauen erfolgreich

Die deutschen Skeletonis führen ihre Erfolgsgeschichte fort: Einen Tag nachdem sich Christopher Grotheer und Axel Jungk Gold und Silber holten, triumphierten auch die Frauen. Hannah Neise raste zur Goldmedaille. Tina Herrmann wurde Vierte und verpasste eine Medaille nur knapp. Olympia-Debütantin Neise schrieb mit ihrem großen Triumph Geschichte: Noch nie zuvor gab es eine deutsche Olympiasiegerin im Skeleton. Silber ging an die Australierin Jaclyn Narracott, über Bronze freute sich Kimberley Bos aus den Niederlanden.

Neise mit starkem 3. Lauf

Neise zeigte schon im dritten Durchgang einen fast fehlerfreien Lauf. Die 21-Jährige machte nur in der kniffligen Kurve 13 einen Fehler, kam nach 1:01:44 Minuten ins Ziel und stellte damit einen neuen Bahnrekord auf. Nach dem dritten Lauf verbesserte sich Neise so von Platz zwei auf eins und schob sich an Jaclyn Narracott vorbei. Vor dem letzten Lauf lag sie jetzt 0:14 Sekunden vor Narracott.

Hermann kam im dritten Lauf etwas schlechter durch den Eiskanal, erlaubte sich einige Fehler. Die 29-Jährige fuhr nach 1:01:90 Minuten durchs Ziel und fiel in der Gesamtwertung vor dem letzten Lauf so etwas zurück. Ihren dritten Platz konnte Hermann aber trotzdem vorerst verteidigen und lag jetzt 0:12 Sekunden vor Kimberley Bos und 0:34 Sekunden hinter Narracott.

Hermann verpasst Bronze, Neise zeigt keine Nerven

Hermann stürzte sich im vierten Lauf als drittletzte Athletin in den Eiskanal. Ihr fehlte es im letzten Lauf etwas an Geschwindigkeit, wieder hatte sie einige Patzer in ihrem Rennen. Hermann kam nach 1:02:26 Minuten ins Ziel und musste sich knapp hinter Bos einordnen.

Als letzte Läuferin zeigte Hannah Neise dann keine Nerven. Auch im abschließenden Lauf zeigte sie wieder eine große Leistung und sicherte sich mit einer Zeit von 1:01:63 Minuten den Olympiasieg. Am Ende gewann sie mit 0:62 Sekunden vor Narracott, die überraschend Silber holte.