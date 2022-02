Die olympische Goldrinne geplant von zwei Deutschen

Bau der olympischen Bob- und Rodelbahn in China

Sein Verband hätte sich alles auch deutlich kleiner vorgestellt, aber die Chinesen bestanden auf neuen Straßen, einem Megahotel über der Kurve 13 und einem üppigen Sessellift: "Wenn unsere sportlichen Anforderungen erfüllt sind, haben wir keinen Einfluss mehr auf die Wünsche des Bauherrn. Die Chinesen wollen hier ein riesiges Touristikzentrum errichten, mit Hobbyrodeln, Taxibob-Fahrten und Ice-Tube-Fun“ , erklärt der deutsche Verbandsboss.

"Keine Zeit zum Überlegen"

Vielleicht wurde auch deshalb alles ganz genau genommen beim Bau. Die Bahn steht auf 1.000 Betonpfählen, die bis zu 17 Meter in die Erde gehen. Ausgegraben von Hand. "Immer einen Meter pro Tag und möglichst mit zwei Familienmitgliedern. Denn am Ende mussten die Arbeiter unten mit Sauerstoff versorgt werden. Ein Vertrauensjob" , so Schwaab.

Herausgekommen ist eine extrem abwechslungsreiches Geschlängel, 16 Kurven eine Bergaufpassage, der längste 360 Grad-Kreisel der Welt und eine knifflige Startkombination. "Du hast immer eine neue Aufgabe, keine Zeit zum Überlegen. Da kommt keine Langeweile auf" , sagt Felix Loch.

Das Yanqing Sliding Center soll auch im Weltcup genutzt werden

Genau so soll es nach den Vorstellungen der Verantwortlichen auch sein. "Wenn Du alle Wünsche der Trainer und Athleten erfüllen willst, wird es am Ende potteinfach" , bestätigt Thomas Schwaab, der sich freut, dass in den vergangenen Jahren alle Olympiastrecken auch danach im Weltcup genutzt wurden. So soll es auch mit dem Yanqing Sliding Center passieren. Und schließlich muss sich der Deutsche auch noch um die Sicherheit kümmern.

Nach der gefährlichen Hochgeschwindigkeit-Bahn in Whistler vor zwölf Jahren und dem tödlichen Unfall des georgischen Rennrodlers Nodar Kumaritaschwili, wurde das Tempolimit eingefroren auf 135 km/h. Schneller darf keine Bahn mehr sein. Auch nicht die in Cortina bei den nächsten Spielen in vier Jahren. Auch die wird wieder mit geplant von Thomas Schwaab und konzipiert vom Büro Deyle. Aber alles deutlich kleiner und günstiger als in China.