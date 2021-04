Das russische Olympische Komitee ROC gab überdies an, sich in impfdiplomatischen Verhandlungen mit der Vereinigung afrikanischer olympischer Komitees ANOCA zu befinden. ROC -Präsident Stanislaw Posdnjakow erklärte bereits Ende März, dass eine Einigung zur Versorgung von afrikanischen Athletinnen und Athleten mit dem russischen Impfstoff Sputnik V kurz vor dem Abschluss stünde. Unter anderem der südafrikanische Verband SASCOC erklärte, die Angebote aus Russland oder China in Anspruch nehmen zu wollen, sobald es eine Zulassung gebe.

Weltweit unterschiedliche Regelungen

Für alle anderen scheinen sich drei Lösungsansätze herauszukristallisieren: Einerseits gibt es eine Reihe von Ländern, die ihre Athletinnen und Athleten bereits bevorzugt geimpft haben. Dann sind da diejenigen Nationen, die ohnehin mit einem rechtzeitigen Abschluss ihrer Impfkampagne vor den Spielen rechnen. Und zuletzt solche, die versichern, die vorgesehenen Impfregelungen einhalten zu wollen – immer mit der Hoffnung verbunden, die Sportlerinnen und Sportler dennoch möglichst bald nach den gefährdeten Gruppen impfen zu können.

Zur ersten Gruppe gehören unter anderem Indien, Litauen, Ungarn, Israel oder auch Mexiko. Die litauischen Olympioniken beispielsweise erhielten ihre Spritzen im Februar, die ungarischen sogar schon im Januar. Eine solche Lösung scheint für die meisten NOK s jedoch außer Reichweite, sei es aufgrund geringer Impfstoffkontingente oder dem öffentlichen moralischen Konflikt, körperlich gesunde Sportler vor gefährdeten Risikogruppen zu impfen.

Spiel auf Zeit

Um diesem Problem aus dem Weg zu gehen, verweist man in den meisten Staaten, die über ein hohes Impfstoffkontingent verfügen, auf die festgelegten Priorisierungen. Natürlich mit dem Hintergedanken, selbst bei Einhaltung der Impfreihenfolge die Athleten rechtzeitig vor den Spielen impfen zu können.

Sarah Hirshland beispielsweise, Präsidentin des Nationalen Olympischen Komitees der USA , zeigte sich bereits im März zuversichtlich, dass im Zuge der Impfung der gesamten erwachsenen Bevölkerung alle Mitglieder des US -Teams bis Ende Mai die Möglichkeit haben würden, sich impfen zu lassen.