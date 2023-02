Sommerspiele 2024 Achtung, Olympia: Ticket-Kauf als Tüftelei Stand: 14.02.2023 20:41 Uhr

Der Ticketkauf für die Olympischen Spiele 2024 in Paris ist alles andere als komfortabel: Man braucht Glück, ein gut gefülltes Portemonnaie und einen schnellen Finger.

Zugegeben: Wer sich erst jetzt, im Februar 2023, um eine Eintrittskarte für die Olympischen Sommerspiele in Paris kümmert, ist schon fast zu spät. Denn in diesen Tagen werden bereits die ersten Ticketpakete zum Verkauf angeboten. Aber das muss kein Schaden sein - vor allem kein finanzieller. Doch der Reihe nach.

Verkaufsphase I läuft bereits

Seit dem 1. Dezember konnten sich Olympia-Fans weltweit "bewerben". Auf der Ticket-Homepage des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), die nur in den Sprachen Französisch und Englisch angeboten wird, musste eine Registrierung der Kaufwilligen von Eintrittskarten erfolgen. Seit dem 1. Februar wurden unter allen Teilnehmenden "Gewinner" gezogen.

Seit dem 13. Februar erhalten diese "Gewinner" nun eine Mail, in der ihnen ein Fenster von 48 Stunden eingeräumt wird, um ihre Tickets zu ordern. Aber Achtung: Dabei geht es nur um Ticket-Pakete, also drei Veranstaltungen, für die jeweils maximal sechs Tickets geordert werden können.

Ticket-Preise bis 690 € - noch

Nach der Anmeldung sind die Sportarten auswählbar. Die günstigsten Karten beginnen bei 24 Euro, für die Medaillenentscheidungen bei der Leichtathletik werden in der besten Kategorie jetzt, also in der ersten Verkaufsphase, 690 Euro fällig - pro Karte, pro Abend.

Aber aufgepasst: Zum einen behält sich das IOC Preisänderungen vor, zum anderen ist in späteren Verkaufsphase mit höheren Preisen zu rechnen. Übrigens ist der Weiterverkauf offenbar noch nicht abschließend geregelt. Die Weitergabe der Karten außerhalb der offiziellen Verkaufsplattform ist in jeden Fall verboten.

Verkaufsphase II ab 15. März

Apropos weitere Phasen: Ab dem 15. März ist die Anmeldung für Verkaufsphase II möglich. Wiederum per Los werden dann diejenigen ermittelt, die ab Mai Tickets für die Eröffnungs- und Schlussfeier sowie für Einzelveranstaltungen kaufen können. Die Preise für diese "specific sessions" sowie für die Einzelevents sind noch nicht veröffentlicht.

10 Millionen Tickets kommen zum Verkauf, fast die Hälfte für weniger als 50 Euro, wie das IOC betont. Wer in der ersten Verkaufsphase "Pakete" kauft, muss minimal 72 Euro berappen. Bei den maximal 30 Tickets, die pro Account über sämtliche Verkaufsphasen hinweg zu erwerben sind, kommen leicht mehrere tausend Euro zusammen.

Familie: dickes Portemonnaie einpacken

Eine vierköpfige Familie beispielsweise, die bei den Veranstaltungen auch einen halbwegs passablen Blick aufs Geschehen und Athleten haben möchte, ist rein von den Tickets schnell im hohen dreistelligen Euro-Bereich dabei.

Ein Beispiel für Verkaufsphase I. Die vierköpfige Familie F. möchte gerne Skateboard gucken: Plätze der zweiten Kategorie kosten 90 Euro pro Person. Zunächst ist aber ein Besuch beim Kanu-Slalom vorgesehen: Es werden für Karten der dritten Kategorie 40 Euro pro Person fällig.

Und als Highlight sollen es auch noch unvergessliche Erlebnisse bei einem Abend mit Medaillen-Entscheidungen in der Leichtathletik werden. Die billigsten Karten sind für 85 Euro zu haben. Macht in Summe 860 Euro Eintritt für nur teilweise wirklich akttraktive Plätze.

Hinweis vom Europäischen Verbraucherzentrum: hoher Kaufdruck

Das Europäische Verbraucherzentrum weist darauf hin, dass durch diese zeitliche Verknappung ein großer Druck auf Kaufinteressierte ausgeübt wird. "Wer an der Verlosung teilnimmt, sollte vorher genau überlegen, welche Sportarten einen wirklich interessieren und wie viel Geld man für den Olympia-Besuch ausgeben möchte" , so Alexander Wahl, Jurist im EVZ Deutschland.

Neben den Tickets selbst müssen noch Verpflegung, Anreise und Übernachtungskosten einkalkuliert werden – und für alle Bereiche sei wegen der zu erwartende hohen Nachfrage mit stark steigenden Preisen für die vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 ausgetragenen Spiele zu rechnen.