Ausspähen über Olympia-App - möglich, aber nicht bewiesen

"Es ist immer eine reelle Gefahr, in China überwacht zu werden. Kein Staat der Welt überwacht mehr", sagt auch Benjamin Eyssel, Korrespondent der ARD in China.

Der vermeintliche Beweis für die Ausspähung, den Jonathan Scott mithilfe einer aufwändigen Analyse geführt haben will, schlug von Donnerstag (27.01.2022) an dennoch hohe Wellen.

"Keine tatsächlichen Beweise"

Viel Rauch um wenig, sagt Lilith Wittmann im Gespräch mit der Sportschau. "Jonathan Scott hat einerseits einige Probleme wiederholt, die bereits im Bericht von Citizen Lab aufgeführt wurden. Andererseits stellte er einige eigene Behauptungen insbesondere dahingehend auf, das die App Nutzer dauerhaft abhört. Für diese konnte er aber keinerlei tatsächlichen Beweise vorlegen", so die IT-Expertin. Sie konfontrierte Scott in einem Twitterspace mit ihren Zweifeln. Dieser habe keinen ausräumen können, es sei "nur übrig geblieben, dass da was Falsches im AppStore stand".

Dies, so pflichtet WDR-Digitalexperte Dennis Horn bei, sei bei Apple wie auch Google zwar ärgerlich, aber durchaus üblich: "Dass die Angaben im App-Store von Apple zum Teil etwas unkritisch mit den Apps sind, ist schon länger bekannt."

In einem Gespräch mit der Sportschau verteidigte Jonathan Scott seine Erkenntnisse als Beweis für die Ausspähung. WDR-Experte Horn hörte sich die Argumente an und kommt zu dem Urteil, dass sie nicht überzeugend seien: "Es ist nicht zu erkennen, welche Daten am Ende tatsächlich an die chinesischen Regierungsserver geschickt werden. Man stößt bei der Analyse zwar darauf, was theoretisch möglich ist - aber nicht, ob es am Ende auch wirklich passiert."

Stand: 31.01.2022, 13:30