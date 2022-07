Spiele in Los Angeles Olympia 2028 startet so früh wie lange nicht mehr Stand: 19.07.2022 09:45 Uhr

Der Termin für die Olympischen Sommerspiele 2028 steht fest: Sie beginnen am 14. Juli und damit so früh wie seit hundert Jahren nicht mehr. Einige Sportarten werden eventuell ihre Terminkalender anpassen müssen.

Das Organisationskommitee gab bekannt, dass die Spiele am 14. Juli beginnen und am 30. Juli 2028 beendet werden sollen. Letztmals so früh im Jahr wurden die Spiele 1928 in Amsterdam ausgetragen, als die ersten Wettbewerbe im Mai stattfanden. Zudem waren 1956 die Reitsportwettbewerbe in den Juni vorverlegt worden. 2024 sollen die Spiele in Paris vom 26. Juli bis zum 11. August stattfinden.

Flexibilität in manchen Sportarten gefragt

In den einzelnen Disziplinen ist möglicherweise Flexibilität im Sportkalender gefragt. So findet zum Beispiel im Radsport im Juli üblicherweise die Tour de France statt.

In den Bewerbungsunterlagen, in denen sich Los Angeles ursprünglich um die Spiele 2024 bemühte, war noch von einem Start am 21. Juli die Rede. In einer Doppelvergabe sprach das IOC die Spiele 2024 aber Paris zu, Los Angeles erhielt die Spiele 2028. Bereits 2021 legte der IOC-Vorstand die Sportarten fest.

Sportarten der Olympischen Sommersiele 2028 Leichtathletik Rudern Badminton Basketball Kanu Radsport Reiten Fechten Fußball Golf Turnen Handball Hockey Judo Ringen Schwimmen Rugby Taekwondo Tennis Tischtennis Schießen Bogenschießen Triathlon Segeln Volleyball Surfen Skateboarding Sportklettern

Die IOC-Exekutive ließ dabei einige Themen offen. Boxen, Gewichtheben und Moderner Fünfkampf könnten noch aufgenommen werden, müssen aber noch unterschiedliche Bedingungen erfüllen. Fußball hatte das IOC zumindest indirekt in Frage gestellt, Hintergrund war die Debatte um einen Zwei-Jahres-Rhythmus der Fußball-Weltmeisterschaften. Diese Pläne sind inzwischen vom Tisch.

Paralympics ebenfalls früher

Die Paralympics sollen vom 15. bis 27. August stattfinden. Auch für die Paralympics ist der Termin früh. 1996 begannen sie am 16. August. 1984, als ebenfalls Los Angeles Gastgeber der Olympischen Spiele war, wurden sie im Juni vor den Spielen in New York ausgetragen.

Los Angeles (1932, 1984, 2028) ist neben London (2008, 1948, 2012) eine von zwei Städten, die dreimal für die Ausrichtung von Olympischen Sommerspielen verantwortlich waren.