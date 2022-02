Cybersicherheit in China: Olympia bei potenziellen Angreifern

"Dorn im Auge"

Deutsche Sicherheitskreise haben der ARD noch vor wenigen Tagen bestätigt: Es sei damit zu rechnen, dass sämtliche elektronische Kommunikation abgesaugt werde. " Wenn ich mich dort bewege, ist es ja so, dass die E-Mails, die ich verschicke, die Anrufe, die ich tätige und die Nachrichten, die ich verschicke, alle über das chinesische Kommunikationsnetz laufen. Dort können sie gespeichert werden. Dort können sie, vor allem wenn sie unverschlüsselt sind, auch eingesehen werden. Und dass die Betreiber dieser Kommunikationsnetze die Daten im Zweifelsfall an die Sicherheitsbehörden geben, ist auch klar“ , sagt Sven Herpig vom Think Tank Stiftung Neue Verantwortung.