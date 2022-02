Olympia - so läuft der Freitag in Peking

4:00 Uhr Ski Alpin, Super-G, Damen

Nachdem am Dienstag im Super-G der Männer Geschichte geschrieben wurde - der Österreicher Matthias Mayer holte sich zum dritten Mal in Folge Gold - stand am Freitag das Rennen der Frauen an. Gold ging an die Schweizerin Lara Gut-Behrami mit einer Zeit von 1:13,51 Minuten. Zweitplatzierte wurde die Österreicherin Mirjam Puchner (+0,22), Bronze holte Michelle Gisin aus der Schweiz (+0,30). Die im Super-G-Weltcup Führende Federica Brignone aus Italien wurde Siebte, Mikaela Shiffrin (USA) erreichte nach ihrem jeweils frühen Aus im Riesenslalom und Slalom diesmal das Ziel und belegte Platz neun. Kira Weidle als einzige deutsche Starterin landete auf Rang 15.