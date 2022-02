Olympia - so läuft der Sonntag

3.15/6.45 Uhr - Ski Alpin, Riesenslalom, Männer

Wer wird Nachfolger von Marcel Hirscher als Olympiasieger im Riesenslalom? In kaum einem anderen Alpin-Wettbewerb ist die Leistungsdichte in der Spitze so groß, gibt es so viele Medaillenkandidaten.

Für den im Riesenslalomweltcup und im Gesamtweltcup führenden Schweizer Marco Odermatt ist es wohl die letzte Chance, in Peking noch eine Medaille einzusacken. In der Abfahrt und im Super-G hatte es für ihn nicht geklappt. Weitere Favoriten sind der Österreicher Manuel Feller, Henrik Kristoffersen aus Norwegen und nicht zuletzt Weltmeister Mathieu Faivre.

Von den drei deutschen Startern werden Alexander Schmid die besten Chancen auf eine gute Platzierung ausgerechnet. Linus Straßer und Julian Rauchfuss sind die weiteren Starter.