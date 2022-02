Olympia - so läuft der Samstag

13:00 Uhr Skispringen, Großschanze, Herren

Beim Skispringen von der Großschanze pirschen sich die deutschen Athleten an die Medaillenplätze heran. In der Qualifikation für die Entscheidung von der Großschanze am Samstag überzeugte aus dem DSV -Quartett vor allem Markus Eisenbichler. Mit 129 Metern landete der Siegsdorfer in der Qualifikation auf dem guten sechsten Platz. Der Rückstand zu den Top-Fliegern hält sich in Grenzen. Qualifikationsbester war Marius Lindvik. Der Norweger flog auf 135 Meter und damit auch in die Favoritenrolle. Ihre Fühler nach dem Podium strecken auch Halvor Egner Granerud (Norwegen), Peter Prevc (Slowenien), Stefan Kraft (Österreich) und überraschend Danil Sadreew ( ROC ) aus.