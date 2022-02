Olympia - so läuft der Montag in Peking

2.15 Uhr - Eistanz, Kür

Erfüllen sich Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron den großen Traum vom Olympiasieg? Die mehrfachen Welt- und Europameister aus Frankreich führen nach dem Kurztanz und haben so nach Silber in Pyeongchang die perfekte Ausgangslage, um diesmal ganz oben stehen zu können. Das deutsche Duo Katharina Müller/Tim Dieck hatte den Einzug in den Kürtanz um lediglich 0,06 Punkte verpasst.

Dieser Livestream ist ab dem 14.02.2022 02.10 Uhr abrufbar















14.02. | Olympia live - Eiskunstlauf: Eistanz, Entscheidung ab 02.10 Uhr. Sportschau. . 03:55:00 Std. . Verfügbar bis 14.02.2022. Das Erste.

2.30/4.00 Uhr - Monobob, Frauen

Es wird die olympische Premierensiegerin im Monobob gesucht. Nach der Hälfte der Läufe liegt die US -Amerikanerin Kaillie Humphries deutlich in Führung. Aus deutscher Sicht ist noch Laura Nolte aussichtsreich im Rennen. Sie belegt nach dem ersten Tag Rang drei. Einen Tag zum Vergessen erlebte Mariama Jamanka - die nur 17. ist. Für sie geht es nur noch darum, zumindest einen guten Lauf nach unten zu bringen.

Dieser Livestream ist ab dem 14.02.2022 02.25 Uhr abrufbar















14.02. | Olympia live - Monobob: 3. und 4. Lauf, ab 2.25 Uhr. Sportschau. . 03:05:00 Std. . Verfügbar bis 14.02.2022. Das Erste.

12.00 Uhr - Ski Freestyle : Aerials , Frauen

Waghalsige Sprünge mit jede Menge Drehungen um sämtliche Körperachsen: Arials ist Kunstturnen im Schnee. Nach der Premiere des Mixed-Wettbewerbs am Donnerstag werden am Montag die Medaillen bei den Frauen vergeben.

Dieser Livestream ist ab dem 15.02.2022 11.55 Uhr abrufbar















15.02. | Olympia live - Ski Freestyle: Aerials Finale (F), ab 11.55 Uhr. Sportschau. . 01:50:00 Std. . Verfügbar bis 15.02.2022. Das Erste.

12.00 Uhr - Skispringen: Teamwettbewerb der Männer

Zum letzten Mal geht es für die Skispringer von der Großschanze im Nationalen Skisprungzentrum in Zhangjiakou. Die letzten Medaillen werden im Teamwettbewerb vergeben. Nach eher durchwachsenen ersten Auftritten scheinen die deutschen Springer rechtzeitig die Schanze entschlüsselt zu haben und brachten sich mit einer ordentlichen Vorstellung im Einzel inklusive Bronzemedaille von Karl Geiger wieder in Stellung. Vor vier Jahren holten die DSV -Adler Silber in Pyeongchang. Können sie das wiederholen oder gar toppen?

Dieser Livestream ist ab dem 14.02.2022 11.50 Uhr abrufbar















14.02. | Olympia live - Skispringen: Teamwettbewerb (M), ab 11.50 Uhr. Sportschau. . 02:55:00 Std. . Verfügbar bis 14.02.2022. Das Erste.

13.05/14.40 Uhr - Zweierbob, Männer

Am Montag greifen auch die Männer mit ihren Zweierbobs bei Olympia an. Francesco Friedrich geht als absoluter Topfavorit und Titelverteidiger ins Rennen. In den Trainings haben aber auch die beiden anderen deutschen Piloten Johannes Lochner und Christoph Hafer bewiesen, dass mit ihnen zu rechnen ist. Zunächst stehen die ersten beiden Läufe an, bevor am Dienstag die Entscheidung fällt.

Dieser Livestream ist ab dem 14.02.2022 13.00 Uhr abrufbar















14.02. | Olympia live - Bob: Zweierbob (M), 1. und 2. Lauf ab 13.00 Uhr. Sportschau. . 03:00:00 Std. . Verfügbar bis 14.02.2022. Das Erste.

Weitere Wettbewerbe

Wer schafft es ins Endspiel beim Eishockey der Frauen? Wer kämpft um Bronze? Die Entscheidung über die Teilnehmerinnen im großen und kleinen Finale fallen in den Halbfinals zwischen Kanada und der Schweiz (ab 5.10 Uhr) sowie zwischen den USA und Finnland (ab 14.10 Uhr).

Dieser Livestream ist ab dem 14.02.2022 05.00 Uhr abrufbar















14.02. | Olympia live - Eishockey: Halbfinale Kanada - Schweiz (F), ab 5.00 Uhr. Sportschau. . 02:45:00 Std. . Verfügbar bis 14.02.2022. Das Erste.

Dieser Livestream ist ab dem 14.02.2022 14.00 Uhr abrufbar















14.02. | Olympia live - Eishockey: Halbfinale USA - Finnland (F), ab 14.00 Uhr. Sportschau. . 02:45:00 Std. . Verfügbar bis 14.02.2022. Das Erste.

Eigentlich sollten am Montag auch die Medaillen im Slopestyle-Wettbewerb der Ski-Freestylerinnen vergeben werden. Durch den heftigen Schneefall am Sonntag musste die Qualifikation jedoch verschoben werden und soll nun am Montag stattfinden. Die Entscheidung ist nun für Dienstag angesetzt.

Die Curling-Vorrunde geht in die entscheidende Phase. In der Round Robin stehen bei den Frauen und den Männern die vorletzen Sessions an.

Bei den Big-Air-Wettbewerben sind die Snowbaorder an der Reihe und zeigen auf der Megarampe ihre besten Tricks. Zunächst geht es für die Frauen und Männer um die Qualifikation für das Finale.