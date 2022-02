Olympia: Das war der Freitag in Peking

Ski Freestyle : Gu siegt in der Halfpipe

Superstar Eileen Ailing Gu hat ihren zweiten Olympiasieg gefeiert: Nach dem Erfolg im Big Air und Rang zwei im Slopestyle war sie der Konkurrenz in der Halfpipe deutlich überlegen. Silber holte sich Titelverteidigerin Cassie Sharpe aus Kanada vor ihrer Teamkollegin Rachael Karker. Die einzige deutsche Starterin, Sabrina Cakmakli, brachte keinen sauberen Lauf nach unten und wurde Zwölfte.

Deutsche Männer im Skicross ohne Medaille

Die deutschen Skicrosser haben einen Tag nach der überraschenden Bronzemedaille für Daniela Maier eine weitere Podestplatzierung verpasst. Tobias Müller (Fischen), Florian Wilmsmann (Hartpennig), Niklas Bachsleitner (Partenkirchen) und Daniel Bohnacker (Gerhausen) scheiterten im Genting Snow Park von Zhangjiakou bereits vor den Finalläufen. Gold und Silber gingen im großen Finale an die Schweizer Ryan Regez und Alex Fiva, Bronze an den Russen Sergej Ridsik.

Eissprinter Dufter enttäuscht über 1.000 Meter

Joel Dufter hat auch in seinem zweiten Rennen in Peking einen Platz unter den besten 20 klar verfehlt. Der 26 Jahre alte Sprinter aus Inzell lief über 1.000 Meter 1:10,16 Minuten. Das reichte nur zum 26. Platz. Der nach einer Corona-Infektion verspätet nach China gereiste deutsche Rekordhalter hatte bereits über 500 Meter in 35,37 Sekunden lediglich Rang 26 unter 30 Startern belegt. Olympiasieger über 1.000 Meter wurde der Niederländer Thomas Krol in 1:07,92 Minuten.

Curling: US-Männer verpassen Bronze

Der entthronte Curling-Olympiasieger USA hat in Peking Bronze verpasst. Der Goldmedaillen-Gewinner von Pyeongchang verlor das kleine Finale gegen Kanada mit 5:8. Die Kanadier hatten 2006, 2010 und 2014 jeweils Gold geholt, waren 2018 aber leer ausgegangen.

Curling-Frauen: Japan und Großbritannien im Finale

Bei den Frauen verpassten die Schwedinnen und die Schweizerinnen, die beiden besten Mannschaften der Vorrunde, überraschend das Finale und spielen "nur" um Bronze. Um Gold curlen am Sonntag Japan und Großbritannien. Die Japanerinnen setzten sich mit 8:6 gegen die Schweiz durch, die Britinnen mussten gegen Schweden ins Extra End und siegten mit 12:11.

Zweierbob: Deutsche Schlitten auf Goldkurs

Gleich zwei deutsche Schlitten steuern im Zweierbob-Wettbewerb der Frauen auf Medaillenkurs. Nach zwei von vier Läufen führen Laura Nolte und Deborah Levi vor Mariama Jamanka und Alexandra Burghardt. Kim Kalicki hatte im Eiskanal Probleme und geht als Sechtsplatzierte in die Läufe drei und vier.

Weitere Wettbewerbe

Im olympischen Eishockeyturnier trifft Finnland im Finale am Sonntag auf das Team des Russischen Olympischen Komitees (ROC). Die Finnen gewannen ihr Halbfinale gegen die Slowakei mit 2:0 (1:0, 0:0, 1:0), die russischen Titelverteidiger hatten gegen Schweden erst im Penaltyschießen das bessere Ende für sich. Nach Verlängerung hatte es 1:1 gestanden.

Die Berliner Paarläufer Minerva Fabienne Hase und Nolan Seegert belegen nach dem Kurzprogramm Platz 14, sind aber für die abschließende Kür am Samstag qualifiziert. Nach einem guten Start mit dem dreifachen Toe Loop misslang der Wurf-Salchow, den die 22-jährige Hase nicht stehen konnte. Die ersten fünf Plätze belegen Paare aus Russland und China. Beste Chancen auf Gold haben die Silbermedaillengewinner von Pyeongchang, Wenjing Sun/Cong Han, die mit 84,41 Punkten als Führende in die Kür gehen.

