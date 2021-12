Vorläufiges Olympia-Aus der Gewichtheber - Die alte Garde setzt auf Machterhalt

Etwa zu Attila Adamfi, Ajáns Schwiegersohn, lange Zeit dessen rechte Hand. Von der IWF gefeuert, will der Ungar nun wieder Generalsekretär werden. Der Geheimreport enthält weitere Details dazu, wie Adamfi bei der Manipulation der letzten Präsidentenwahlen 2017 (Sieger: Aján) mitgemischt haben soll. Auf seinem Computer fand sich eine Anleitung, welche Kandidaten anzukreuzen seien.

Zu den Top-Funktionären, die der geheime Teil des McLaren–Berichts unter Verdacht stellt, gehört auch ein Peruaner: José Quiñonez. In der Heimat wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten für alle Sportämter gesperrt, darf er im Heber-Weltverband als Vizepräsident agieren.

Umstrittene Eignungsprüfung

Es geht um 1,2 Millionen Dollar, mit denen die peruanische Regierung 2019 den IWF -Grand Prix in Lima sponserte: McLaren bezweifelt, dass das Geld " vollständig verbucht wurde “ und verlangt Prüfung. Quiñones erklärt auf Anfrage, er habe mit dem Grand Prix nichts zu tun gehabt.

Neuwahlen in der IWF will er sich nicht stellen. Quiñones meint, fürs neue Präsidium sei er ohnehin gesetzt als Boss des Panamerika-Verbandes. Von der Wahlverschiebung profitiert er dennoch: Laut neuer IWF -Verfassung sind Funktionäre, solange sie von Sportgerichten sanktioniert sind, fürs Präsidium " disqualifiziert “. Quiñones’ Sperre in Peru läuft am Jahresende aus.

Plant die alte Garde neue Kandidaten-Checks, bevor die Gewichtheber ihre Verbandsspitze wählen dürfen, irgendwann im nächsten Jahr? Das wird sich am kommenden Montag auf dem IWF -Kongress in Taschkent herausstellen.

" Grundlegend und juristisch falsch “

Bisher begründen die Aján-Getreuen ihre Blockade mit einem Gutachten der verbandseigenen Rechtskommission. Dieses Gutachten besagt, die Mitglieder der IWF -Ethik-Kommission müssten erst noch vom Kongress " bestätigt “ werden, bevor sie die Prüfung der Wahlkandidaten an ein unabhängiges Gremium delegieren könnten. Der IWF -Governance-Beauftragte, der Australier Darren Kane, protestierte scharf. In einem Brief an die Verbandsspitze nennt er die Bestätigung der Ethiker eine " Formalität “. Das Gutachten der Rechtskommission sei " grundlegend und juristisch falsch “.

Die Ethiker erklärten: Erstens liefen derzeit " Ermittlungsverfahren gegen zahlreiche Personen “, auch auf Grundlage des zweiten McLaren-Berichts. Und zweitens: Die Kandidaten-Checks für die Wahl müssten " nicht wiederholt werden “.

Neuer Weltverband?

Der alten Garde, die dabei durchgefallen ist, dürfte beides kaum gefallen. Kommt es also zum Eklat mit den hauseigenen Ethikern und Reformern? Florian Sperl, der deutsche Verbandspräsident, setzt noch auf Diplomatie und " viele Gespräche “. Allerdings gibt es einen " Notfall-Plan “, sollte das IWF -Präsidium weiter die olympische Zukunft riskieren. " Dann werden wir alles tun, um unseren Sport zu retten und neu aufzubauen. Auch mit einem neuen Weltverband .“ Eine solche Abspaltung wäre ein Novum in der olympischen Welt.

Auch die Teilnahme an den nächsten Sommerspielen 2024 in Paris ist den Hebern keinesfalls sicher. Thomas Bach sagte dazu vergangene Woche: " Noch sind sie im Programm. Aber man kann ja nie wissen .“

Stand: 16.12.2021, 08:00