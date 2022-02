Das Eiskunstlauf-Team der USA muss die Olympiastadt Peking ohne Silbermedaillen im Gepäck verlassen. Das entschied der Internationalen Sportgerichtshof CAS nach einer zweieinhalbstündigen Anhörung am Samstag (19.02.2022). Die Richter bestätigten damit die Entscheidung der Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees ( IOC ) vom Montag.

Die insgesamt neun Läuferinnen und Läufer der USA hatten Einspruch gegen die Entscheidung eingelegt, die Medaillenübergabe wegen der Dopingaffäre um die russische Läuferin Kamila Walijewa auszusetzen. In einem Brief an IOC-Präsident Thomas Bach hatte sich das US-Team nach Informationen der Nachrichtenagentur AP auf das Regelwerk des IOC bezogen, nach dem zum Abschluss jedes Wettbewerbs die Medaillen übergeben werden müssten.