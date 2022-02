Starker Schneefall sorgt für Verschiebungen und Absagen

Die Bergregion nördlich von Peking gilt zwar als sehr kalt, aber auch extrem trocken. Niederschlag wie am Sonntag mit mehr als zehn Zentimeter Neuschnee ist nach Angaben von ortskundigen Helfern enorm selten.

Auch in Peking fielen einige Zentimeter Schnee, was jedoch keine Auswirkungen hatte. Die Organisatoren zeigten sich trotz der notwendigen Änderungen im Zeitplan zufrieden. "Vor zwei Tagen wussten wir genau, wann wie viel Schnee in jeder Wettkampfstätte fallen wird. Daraufhin konnten wir im voraus warnen" , sagte Sprecher Yang Shuan.

Superstar Shiffrin und das Krümelmassaker