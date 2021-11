Moderner Fünfkampf: Reiten soll nach Olympia 2024 ersetzt werden

Das entschied der Weltverband UIPM bei einer Sitzung seines Vorstands in Monaco am Donnerstag (04.11.2021). Welche Disziplin dafür neu dazukommt, soll noch entschieden werden. Meldungen, dass die neue Disziplin aus dem Radsport komme, wurden nicht bestätigt. Änderungen sollen aber erst zu den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles in Kraft treten.

Zu den Disziplinen zählen bislang neben dem Reiten auch Fechten und Schwimmen sowie ein kombinierter Wettkampf aus Laufen und Schießen mit einer Laserpistole.

Weltverband will "Popularität und Glaubwürdigkeit erhöhen"

Man habe ein Beratungsverfahren gestartet, um eine Nachfolgedisziplin zu finden, hieß es. Der UIPM-Vorstand hatte zuvor am 31. Oktober der Empfehlung einer Innovationskommission zugestimmt, das Reiten durch eine andere Disziplin zu ersetzen, "um die Popularität und Glaubwürdigkeit des Modernen Fünfkampfs" zu erhöhen.

Gleichzeitig solle der Status des Sports "als ultimative körperliche und geistige sportliche Herausforderung" bewahrt werden.