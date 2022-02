Denkwürdige Pressekonferenz des IOC im Fall Walijewa

Als die tägliche IOC -Pressekonferenz unter dem Ansturm teils wütender Fragen zum Dopingfall Walijewa auszuarten drohte, sprang Yan Jiarong in die Bresche. Die Sprecherin des Organisationskomitees referierte mehrere Minuten lang über das chinesische Laternenfest, das die Gastgeber der Olympischen Spiele am Dienstag begingen und zu dessen Anlass in den Wettkampfstätten und Pressezentren süße Reisbällchen serviert würden. Der Schweizer Denis Oswald, Mitglied der mächtigen IOC -Exekutive, konnte kurz durchatmen.

Der 74-Jährige, eine Schlüsselfigur im IOC bei der Aufarbeitung des russischen Staatsdopingskandals, war vom Ringekonzern als Krisenkommunikator aufs Podium gesetzt worden – er hatte anderthalb Stunden lang Schwerstarbeit zu verrichten. Irgendwann drängte sich eine wütende US -Journalistin an eines der Mikrofone im Saal und rief den IOC -Vertretern zu, wie lange man sich das russische Treiben denn noch tatenlos mit ansehen wolle.

"Beste Entscheidung nach Abwägung aller Interessen"

" Es ist schon überraschend, dass sich weltweit so viele Menschen ein Urteil zu diesem Fall erlauben, ohne Details zu kennen. So lässt es sich leicht kritisieren" , sagte Oswald und sprach mit Blick auf Walijewa von einem Einzelfall. In diesen hatte das Exekutivkomitee, die Regierung des Internationalen Olympischen Komitees, am Montag folgenschwer eingegriffen: Sollte die 15 Jahre alte russische Eiskunstläuferin, die nach einer Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofes CAS trotz einer im Dezember entnommenen positiven Dopingprobe im Einzelwettbewerb starten darf, eine Medaille gewinnen, fällt diese Zeremonie auf IOC -Geheiß in Peking aus.

Vor allem in den USA war diese Entscheidung auf harsche Kritik gestoßen. Russland mit der überragenden Walijewa hatte die USA im Teamwettkampf auf Platz zwei verwiesen. Medaillen gab es bislang auch dafür nicht.

"Wir verstehen, dass es Athleten gibt, die darüber verärgert sind, aber nach Abwägung aller Interessen war dies die beste Entscheidung" , sagte Oswald: "Wir wissen im Moment einfach noch nicht, wer welche Medaille verdient." Der Prozess, in dem über Schuld und Unschuld Walijewas befunden wird, findet erst nach den Spielen statt, und erst dann könne es laut Oswald "eine gerechte Entscheidung geben" .

Walijewa verwies auf Herzmedikament des Großvaters