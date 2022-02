Eine politische Bilanz der Spiele: Olympia im roten Bereich

Corona, Überwachung, Menschenrechte, der Fall Walijewa: Schwierige Themen haben die Winterspiele von Peking überschattet und der olympischen Bewegung alles abverlangt. Nach knapp drei Wochen im roten Bereich ist sie erschöpft, am Anschlag.

Auch für die Athletinnen und Athleten bedeuteten die zwar gut organisierten, aber aseptischen Spiele in der chinesischen Blase unter Aufsicht eines totalitären Regimes und unter der Regie eines rückgratlosen IOC einen Kraftakt. Was ihnen bleibt, ist die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie - und dass mit den kommenden Spielen in Paris (2024), Mailand/Cortina (2026) und Los Angeles (2028) auch sonst alles besser wird.

Die politischsten Spiele seit den 80er Jahren

Unpolitisch sollten die Spiele nach dem Wunsch des IOC und seines Präsidenten Thomas Bach sein, doch sie wurden die wohl politischsten seit den Boykott-Ausgaben 1980 und 1984. Gesorgt dafür haben vor allem die chinesischen Gastgeber, ohne nennenswerte Gegenwehr, teilweise sogar unter aktiver Mithilfe von Bach und Co.