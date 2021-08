Wer sich in einigen Sportarten den Nachwuchs anschaut, dem wird angst und bange. Dazu werden sich die Spätfolgen des Sportverbots in der Pandemie gesellen: Eine Vielzahl an Kinder und Jugendliche sind dem Vereinssport verloren gegangen, Probleme wie Übergewicht und hoher Medienkonsum verschärfen sich auf teils dramatische Art.

Peters: Der Bewegungsmangel multipliziert sich in einem hochtechnologisierten Land, wenn Kinder stundenlang nur vor Computer, Smartphone oder Rechner sitzen. Die verlorene Zeit an Training ist nicht so leicht aufzuholen. Wann endlich versteht die Politik, die Gesundheitspolitik, dass dies ein gesellschaftliches Problem wird, wenn in unserem Krankenkassen-Versorgungssystemen schon bei Kindern Übergewicht und Diabetes brutal zunehmen. Da brauchen die Verbände und Vereine viel mehr finanzielle Unterstützung, um präventiv durch Sport Einhalt zu gebieten.

Ohne Vorbilder, die beispielsweise bei Olympia erzeugt werden könnten, fehlen auch Anreize für die Jugend, sich in diesen Sportarten zu versuchen?

Peters: Ja, denn Kinder brauchen Idole. Das ist doch eigentlich auch der Sinn des Hochleistungssports: Idole werden erzeugt, damit die breite Masse ihnen nacheifert, aus der die nächsten Topleute im Handball, Basketball oder Hockey nachwachsen. Wenn aber die Spitze zu wenig leuchtende Vorbilder bringt, wird die Ausbildungsarbeit eher schwerer.

Hat eine auseinanderdriftende Gesellschaft, die sich in vielen politischen und gesellschaftlichen Fragen die letzten Jahre immer weiter entzweit hat und durch die Corona-Krise auch noch Distanz halten musste und muss, das verbindende Erlebnis einer Mannschaftssportart nicht dringend nötig?

Peters: Gerade ja. Leider hat bei der Fußball-Europameisterschaft die Nationalmannschaft diese Bindekraft überhaupt nicht ausgestrahlt, weil sie nicht als eng verschweißte Einheit, als absolutes Team aufgetreten ist. Das war schade, weil dieses Team als Multiplikator die größte Außenwirkung besitzt. Dieses Erscheinungsbild hat sich in Tokio fortgesetzt: Es gab keine Mannschaft, in die sich der deutsche Olympia-Zuschauer hineinsteigern konnte. Ich habe kein Team gesehen, das wirklich Begeisterung in einer Turnierdynamik erzeugen konnte.

Bei den Frauen haben nur die Hockeyspielerinnen um eine Medaille gespielt, die meisten Teams waren gar nicht erst qualifiziert? Was läuft da schief?

Peters: Ich kann nur sagen, dass in den angloamerikanischen Ländern die Frauensportarten eine höhere Bedeutung besitzen, beispielsweise der Frauenfußball in den USA. Frauensport ist besser in der Leistungssportkultur etabliert, gerade die Ballsportarten. Das Problem ist, dass der Hochleistungsbereich bei den Frauen wirtschaftlich noch schlechter abgesichert ist als bei den Männern, wenn wir an Fußball, Handball, Hockey oder Basketball denken. Eine Frau überlegt sich noch viel mehr, ob sie für den Sport wirklich die berufliche oder schulische Ausbildung vernachlässigen soll.

Braucht es einen Runden Tisch, um die Krise der Mannschaftssportarten gemeinsam aufzuarbeiten?

Peters: Wir müssen neue Denkmodelle in der Führung und Entwicklung einer sportinhaltlichen Konzeption mit aktivem Beteiligungsdenken bei Verbänden und Vereinen einbringen, meinetwegen auch in Verbindung mit E-Sport, obwohl ich wirklich kein Freund davon bin. Aber wir müssen ja erstmal wieder die Kinder für die Idee faszinieren, dass es ein überragendes Gefühl ist, in einer funktionierenden Mannschaft gemeinsam zu gewinnen oder auch bei einer Niederlage aufgefangen zu werden. Das ist im Zuge von vielen egoistischen Entwicklungen der Gesellschaft immer mehr hintenrüber gefallen. Kinder und Jugendliche wollen auch nicht mehr so harte Wettkampfstrukturen, sie wollen freier sein. Deshalb braucht es viele neue Ansätze mit kleinen Mannschaften, kleinen Flächen, damit das einzelne Kind wieder intuitive Spielfähigkeit entwickelt. Viele unserer Bewegungstalente kommen gar nicht in die Systeme rein. Dazu braucht es aber andere Strukturen: Verbände und Vereine, die im Tagesgeschäft versinken, werden das nicht mehr leisten. Wir brauchen Verbesserungen systematisch und inhaltlich in den Spielsportarten.

Das Interview führte Frank Hellmann

Stand: 05.08.2021, 11:20