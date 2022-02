Sechs Corona-Fälle im deutschen Olympia-Team

Ob unter den Infizierten auch weitere Sportler sind, teilte der Deutsche Olympische Sportbund zunächst nicht mit. Alle Infektionen seien bei der Einreise am Donnerstag (03.02.2022) festgestellt worden. Alle übrigen 78 Mitglieder des Team D, die am Donnerstag einreisten, wurden negativ getestet.

Laut DOSB sind drei Teilmannschaften betroffen. Am Donnerstag kamen unter anderem die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, die Nordischen Kombinierer und Teile der Skeleton-Mannschaft in Peking an.

Eiskunstlauf-Team betroffen

Die Betroffenen seien symptomfrei und wurden vom Rest des Teams separiert. Zuvor war Eiskunstläufer Nolan Seegert als erster deutscher Sportler bei den Winterspielen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 29 Jahre alte Paarläufer befinde sich in einem Isolations-Hotel und sei symptomfrei, hatte der DOSB am Mittwoch mitgeteilt. Einige Tage zuvor war bereits bei einem deutschen Betreuer in der Bergregion Zhangjiakou eine Corona-Infektion festgestellt worden.

Im Eiskunstlauf-Team gibt es zudem zwei bestätigte Kontaktfälle, darunter Seegerts sportliche Partnerin Minerva Hase. Das Duo wollte bereits beim Kurzprogramm der Paare im Teamevent am Freitag an den Start gehen. Nun nehmen die deutschen Eiskunstläufer Nicole Schott, Paul Fentz und die Eistänzer Katharina Müller/Tim Dieck ohne das Paar am Mannschaftswettbewerb teil. Zudem sind Seegert und Hase für den Paarlauf-Wettbewerb am 18. und 19. Februar gemeldet.