Klar ist auch: Pechstein polarisiert. Sie ist streitbar, geriet mit ihrem Verband immer wieder aneinander, auch mit Teamkolleginnen. Aber sie ist auch die erfolgreichste deutsche Winter-Olympionikin: Fünfmal Gold, insgesamt neun Olympiamedaillen, sind deutsche Bestleistung.

Harte Kritik an Thomas Bach

Was man ihr nicht vorwerfen kann, ist Duckmäusertum - auch nicht vor den größten Autoritäten, und auch nicht bei Olympia. Zwei Tage vor der Eröffnungsfeier forderte sie beispielsweise in Zukunft ein Mitspracherecht von Athleten bei der Vergabe Olympischer Spiele.

"Bei Olympia geht es seit vielen Jahren nicht mehr um den Sport, sondern um Politik" , sagte Pechstein der Wochenzeitung "Die Zeit" und sprach dabei auch den IOC-Präsidenten direkt an: "Als Thomas Bach jetzt sagte, dass das IOC nichts mit Politik zu tun hat, da musste ich mal kurz ein kleines Lächeln loswerden. Man sollte die Sportler mitreden oder mitwählen lassen, an welchem Ort die Olympischen Spiele stattfinden. Dann wird Wintersport auch dort stattfinden, wo ein Wintersportort ist, und nicht da, wo Sommerspiele stattfanden. Das ist doch absurd." 2008 hatte es in Peking tatsächlich Sommerspiele gegeben.

"Friedrich, der Große"

Keine Angst, Haltung zu zeigen, hat auch Francesco Friedrich. Und auch er ist ein Rekordmann: "Friedrich, der Große" ist Rekordweltmeister und Rekordweltcupsieger. 2018 in Pyeongchang gewann er Gold im Zweier- und Viererbob. Nicht weniger soll auch diesmal rausspringen für den 31-Jährigen aus Oberbärenburg, der sich selbst nach dominanten Erfolgen über jeden noch so kleinen Fehler grandios ärgern kann.

Rekordfahrer Friedrich

Auch Francsco ist ein Rekordmann, auch wenn (noch) nicht in den Dimensionen von Pechstein. Mit elf Weltmeister-Titeln und 66 Weltcupsiegen ist der Sachse schon jetzt eine Bob-Legende. Zum Vergleich: Der enistige Bob-Rekordfahrer André Lange kam "nur" auf 45 Weltcupsiege.