Bundesliga-Torwart Wolfsburgs Torwart Casteels will weiter für Belgien spielen 16.12.2022

Trotz der enttäuschend verlaufenden Fußball-WM in Katar mit dem überraschenden Aus bereits in der Vorrunde denkt Wolfsburgs Torwart Koen Casteels nicht an einen Rücktritt aus der belgischen Nationalmannschaft.

"Ich habe nicht vor, einen Schlussstrich zu ziehen", sagte Casteels in einem Interview der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung".

Belgien war mit seiner sogenannten Goldenen Generation als einer der Mitfavoriten zur Weltmeisterschaft gereist, hatte dann aber enttäuscht und nur zum Auftakt gegen Kanada glücklich gewonnen. Mit Blick auf die EM 2024 in Deutschland rechnet Casteels, der in Katar nicht zum Einsatz kam, zwar mit einigen Rücktritten. So ist Nationaltrainer Roberto Martinez bereits nicht mehr im Amt. "Allerdings glaube ich nicht, dass wir bei null anfangen", sagte Casteels (30).