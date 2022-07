Saisonvorbereitung VfL Wolfsburg in Torlaune: Kantersieg in Tirol Stand: 09.07.2022 19:53 Uhr

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich in der Saisonvorbereitung in einem Testsüpiel bei WSG Tirol in guter Form präsentiert.

Beim österreichischen Bundesligisten WSG Tirol gewann die Mannschaft von Trainer Niko Kovac am Samstag problemlos mit 7:1 (3:1). Luca Waldschmidt (14. Minute/32.), Renato Steffen (75./79.), Maximilian Philipp (16.), Elvis Rexhbecaj (60.) und Jonas Wind (72.) trafen für die Niedersachsen in Wattens. Verletzungsbedingt musste dagegen Yannick Gerhardt bereits nach sechs Minuten den Platz verlassen.

Die Wolfsburger bereiten sich unter dem früheren Bayern-Coach Kovac noch bis zum kommenden Samstag in österreichischen Seefeld auf die neue Bundesliga-Saison vor.