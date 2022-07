Saisonvorbereitung Union gewinnt Test gegen irischen Erstligisten Bohemians Stand: 09.07.2022 17:26 Uhr

Der 1. FC Union hat sein letztes Testspiel vor der Abreise ins Trainingslager nach Österreich gewonnnen.

Der Berliner Fußball-Bundesligist gewann gegen den irischen Erstligisten Bohemians Dublin mit 2:1 (1:0). Vor 15.932 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei sorgten der niederländische Neuzugang Danilho Doekhi (12. Minute) mit seinem ersten Tor für Union und Andreas Voglsammer (68.) für die Treffer der Gastgeber. Ali Coote (74.) verkürzte für Dublin.

Trotz mehrerer guter Möglichkeiten konnten die Eisernen drei Tage nach dem 0:1 gegen Zweitligist Eintracht Braunschweig keine weiteren Tore erzielen. Trainer Urs Fischer setzte insgesamt 21 Spieler ein. Nur Torhüter Frederik Rönnow spielte durch.

Vor dem Anpfiff bei der Saison-Heimpremiere wurde den Fans jeder Akteur des Saison-Kaders einzeln vorgestellt. Besonders lauten Applaus erhielt der nach seiner erfolgreichen Krebsoperation noch nicht anwesende Verteidiger Timo Baumgartl.

Am Montag geht es für den Bundesliga-Fünften ins Trainingslager nach Neukirchen am Großvenediger. In Österreich stehen unter anderem zwei weitere Testpartien gegen Dynamo Budweis (15.7.) und Udinese Calcio (16.7.) an.