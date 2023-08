Tennis Tsitsipas gewinnt Turnier in Los Cabos Stand: 06.08.2023 07:48 Uhr

Tennisprofi Stefanos Tsitsipas ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat das Hartplatzturnier in Los Cabos/Mexiko gewonnen.

Der topgesetzte Grieche besiegte im Finale den Australier Alex de Minaur glatt in zwei Sätzen mit 6:3, 6:4 und strich ein Preisgeld in Höhe von 129.660 Dollar ein. Für den 24-Jährigen war es der erste Turniersieg in diesem Jahr und der insgesamt zehnte seiner Karriere. De Minaur hatte sich zuvor im Halbfinale gegen den Deutschen Dominik Koepfer durchgesetzt.