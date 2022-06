Straßenrad-Meisterschaften Brennauer verteidigt Zeitfahren-Meistertitel Stand: 24.06.2022 16:31 Uhr

Lisa Brennauer hat bei den deutschen Straßenrad-Meisterschaften im Sauerland trotz eines Sturzes ihren Titel im Einzelzeitfahren verteidigt.

Die 34 Jahre Kemptenerin setzte sich nach anspruchsvollen 27,5 Kilometern mit Start und Ziel in Marsberg in einer Zeit von 42:23 Minuten mit 14 Sekunden Vorsprung gegen Lisa Klein durch. Dritte wurde mit 25 Sekunden Rückstand auf Brennauer Hannah Ludwig.

Brennauer stürzte kurz vor dem Ziel in der letzten Kurve, überquerte aber noch zu Fuß mit ihrem Rad in den Händen den Zielstrich. "Ich bin einfach zu schnell in die letzte Kurve. Ich dachte schon, das war es jetzt. Als der Sprecher dann sagte, dass ich wieder deutsche Meisterin bin, war das natürlich ein Riesengefühl", sagte Brennauer.