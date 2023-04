Turn-EM Sorge über Frauen-Team begleitet Freude über Medaillen Stand: 16.04.2023 04:56 Uhr

Zur Freude über zwei EM-Bronzemedaillen durch Elisabeth Seitz und Milan Hosseini gesellen sich beim Deutschen Turner-Bund auch Sorgen. Mit Blick auf Olympia steht dabei das Frauen-Team im Fokus.

Zwei Medaillen, beide Riegen auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2024 für die Weltmeisterschaften qualifiziert - dennoch herrscht beim Deutschen Turner-Bund (DTB) nach den Europameisterschaften in Antalya nicht nur eitel Sonnenschein. Die Bronzemedaillen der einmal mehr tadellosen Elisabeth Seitz am Stufenbarren und des couragierten EM-Neulings Milan Hosseini am Boden konnten die Schwachstellen insbesondere bei den Frauen nicht überdecken.

"Wir sind in der Spur, aber es gibt auch noch viel zu tun. Der neunte Platz bei den Frauen ist nicht unser Anspruch. Da läuft schon die Analyse. Wir fahren nach Hause und wissen, was zu tun ist", sagte DTB-Sportdirektor Thomas Gutekunst und kündigte eingehende Analysen an.

Während die Männer mit Platz fünf im Team-Wettbewerb auch ohne den noch im Aufbautraining befindlichen deutschen Mehrkampf-Meister Lukas Dauser (Unterhaching) im Soll liegen, blieben die Frauen hinter den Erwartungen zurück. Vor allem der immense Abstand von nahezu sieben Punkten zu Rang drei hat auch Bundestrainer Gerben Wiersma alarmiert. "Ich wäre beunruhigt, wenn es so bei der WM wäre, wo es um die Olympia-Qualifikation geht", sagte der Niederländer mit Blick auf die Weltmeisterschaften im Herbst in Antwerpen. Dort werden die Startplätze für Olympia in Paris vergeben.

Gutekunst vertraut darauf, dass bis dahin das Niveau - wie auch von Wiersma gefordert - angehoben werden kann. "Ich bin zuversichtlich, dass wir dann in Antwerpen gerade auch im Frauen-Bereich ein anderes Gesicht im Team zeigen. Bei den Männern haben wir schon einen sehr guten Team-Wettkampf gezeigt", sagte der Sportdirektor und fügte versöhnlich an: "Wir haben Höhen und Tiefen dabei gehabt. Gerade die zwei Medaillen, aber auch der Auftritt von Pascal Brendel im Mehrkampf-Finale lassen uns zufrieden nach Hause fahren." Der erst 19 Jahre alte Pascal Brendel aus Wetzlar hatte bei seinem EM-Einstand im Mehrkampf einen starken achten Rang erkämpft.