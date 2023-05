US-Rapper Snoop Dogg will bei Stützles NHL-Team einsteigen Stand: 02.05.2023 01:43 Uhr

Musiker Snoop Dogg ist an einem Einstieg bei den Ottawa Senators um Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle interessiert. Der Hip-Hop-Star lobte am Montag in einem Post auf Instagram den Geschäftsmann Neko Sparks für dessen Pläne eines Kaufs des NHL-Teams. "Ich freue mich darauf, ein Teil dieser Besitzer-Gruppe zu sein", schrieb Snoop Dogg und fügte in Großbuchstaben hinzu: "Ich will Eishockey zurück in unsere Gemeinschaft bringen."

Die Senators sollen verkauft werden, nachdem der langjährige Besitzer Eugene Melnyk im vergangenen Jahr gestorben ist. An dem Team, dessen Wert von Forbes auf 800 Millionen US-Dollar geschätzt wird, sind noch weitere Investoren interessiert.