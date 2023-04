WTA-Turnier Rybakina verliert Tennis-Finale von Miami Stand: 01.04.2023 23:45 Uhr

Tennisspielerin Jelena Rybakina hat das "Sunshine Double" knapp verpasst. Nach ihrem Turniersieg vor zwei Wochen in Indian Wells musste sich die 22 Jahre alte Kasachin im Finale des WTA-Turniers in Miami der Tschechin Petra Kvitova mit 6:7 (14:16), 2:6 geschlagen geben.

Wimbledon-Gewinnerin Rybakina wollte die fünfte Spielerin der Geschichte werden, die die beiden großen Hartplatz-Turniere in Indian Wells und Miami nacheinander für sich entscheidet. Das ist bislang nur der deutschen Tennis-Ikone Steffi Graf (1994, 1996), der Belgierin Kim Clijsters (2005), der Belarussin Viktoria Asarenka und der Polin Iga Swiatek (2022) gelungen.

Bei den Männern treffen im Finale am Sonntag der Italiener Jannik Sinner und der Russe Daniil Medwedew aufeinander. Sinner hatte in einem packenden Halbfinale den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz aus Spanien in drei Sätzen bezwungen.

Da Alcaraz seinen Titel in Miami nun nicht verteidigen kann, verliert der 19-Jährige nach dem Turnier die Führung in der Weltrangliste wieder an den Serben Novak Djokovic. Medwedew hatte durch einen Halbfinalsieg gegen Landsmann Karen Chatschanow das Finalticket gelöst.