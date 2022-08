European Championships Rückenprobleme: Aus bei Tischtennis-EM für Han Ying Stand: 19.08.2022 17:25 Uhr

Eine Rückenverletzung hat die topgesetzte Nationalspielerin Han Ying vor dem deutschen Achtelfinale bei der Tischtennis-EM in München gegen Sabine Winter gestoppt.

Durch den Rückzug kam die Weltranglisten-48. Winter kampflos ins Viertelfinale und spielt nun gegen die Italienerin Giorgia Piccolin. "Ich wäre lieber in einem Viertelfinale, in dem ich etwas dafür getan habe als so", sagte Winter.