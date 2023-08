RLCS Rocket-League-WM startet in Düsseldorf ohne deutsche Spieler Stand: 03.08.2023 11:46 Uhr

Vom 3. bis zum 13. August 2023 wird im PSD Bank Dome in Düsseldorf das größte Rocket League-Turnier des Jahres stattfinden: die Rocket League World Championship. Die besten Teams der Welt kämpfen dort um den Weltmeistertitel und Preisgelder in Höhe von 2,1 Millionen US-Dollar.

Das Turnier folgt dem Format des Vorjahres und ist in zwei Phasen unterteilt: die Wildcard-Phase und das Main Event. Vom 3. bis zum 6. August kämpfen die Teams, die sich in der Saison nicht direkt für das Main Event qualifiziert haben, um acht Plätze in der Gruppenphase.

Dort treten die Gewinner der Wildcard-Phase gegen die anderen acht direkt qualifizierten Teams an. Die jeweils vier besten Teams dieser Gruppen rücken vor in die Playoffs ab dem 13. August. Vor Publikum werden die Spiele ab dem 11. August ausgetragen.

Unter den Teilnehmern gilt besonders das französische Team Vitality als Favorit. Die junge Mannschaft hatte im Frühling alle drei Regionalcups und das Major gewonnen. Deutsche Spieler haben sich nicht qualifiziert. G2 Esports hat sich als einzige deutsche Organisation, allerdings mit einem nordamerikanisch besetzten Team für die Wildcard-Phase qualifiziert.