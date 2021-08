Robin Benzing wechselt zu Fortitudo Bologna

Für den Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft ist es die dritte Auslandsstation in seiner Karriere. Der gebürtige Hesse aus Seeheim-Jugenheim spielte zuvor auch schon in der türkischen Liga bei Besiktas Istanbul. In Deutschland stand er unter anderem für den FC Bayern München auf dem Feld.

Fortitudo attestierte dem Forward in seiner Mitteilung Gefährlichkeit im Angriff und Konstanz in der Defensive. Bologna hatte die zurückliegende Spielzeit auf Platz zwölf beendet. In der kommenden Saison wird der Club daher nicht international spielen. Benzing kämpfte sich zuletzt mit der Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Tokio bis ins Viertelfinale. Seit 2009 spielt er in der DBB-Auswahl.

