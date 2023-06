Nach schwerem Sturz Radprofi Sheffield aus Klinik in der Schweiz entlassen Stand: 18.06.2023 19:46 Uhr

Der bei der Tour de Suisse schwer gestürzte Radprofi Magnus Sheffield ist aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Das teilte sein britisches Team Ineos Grenadiers mit. "Er wird nun für eine Ruhe- und Genesungsphase unter der Aufsicht unseres medizinischen Teams nach Hause zurückkehren", hieß es in einer Mitteilung bei Twitter. Demnach konnte der 21 Jahre alte Amerikaner die Klinik bereits am Samstag verlassen.

Sheffield hatte auf der fünften Etappe der Rundfahrt eine Gehirnerschütterung und leichte Prellungen erlitten. Er war an ähnlicher Stelle gestürzt wie der Schweizer Gino Mäder. Der 26-Jährige war am Donnerstag auf der Abfahrt vom Albula-Pass zum Zielort La Punt auf den letzten Kilometern der fünften Etappe mit hohem Tempo in eine Schlucht gestürzt und musste reanimiert werden. Einen Tag später starb er im Krankenhaus.

Der genaue Unfallhergang ist weiter unklar. Die Behörden ermitteln dazu und starteten auch einen Zeugenaufruf. Möglicherweise kann Sheffield zur Klärung des Unfallhergangs beitragen.