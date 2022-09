Formel 1 Pressestimmen zum Großen Preis der Niederlande Stand: 05.09.2022 09:10 Uhr

Weltmeister Max Verstappen hat erneut sein Formel-1-Heimspiel in Zandvoort gewonnen. Beim Großen Preis der Niederlande feierte der Red-Bull-Pilot damit am Sonntag seinen zehnten Saisonsieg.

Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton hatte Siegchancen, wurde aber in der Schlussphase nach Einsatz eines Safety Car von Verstappen und anderen überholt. Dazu schreibt die internationale Presse:

Großbritannien:

"Daily Mirror": "Max Verstappen gewinnt einen atemlosen Grand Prix der Niederlande, während Lewis Hamilton einen späten Albtraum erlebt."

"The Sun": "Das fühlte sich wie ein Fall von Déjà Vu an. Lewis Hamilton in der Führung, während er hinter einem Safety Car herfährt - nur, um vom Red Bull von Max Verstappen überholt zu werden, der fortfuhr, sich den Ruhm zu holen."

Frankreich:

"Le Monde": "Der amtierende Weltmeister aus den Niederlanden, der bereits 2021 Sieger bei der Rückkehr der Formel 1 auf die Rennstrecke des Nordseebades gewesen war, begeisterte ein Publikum, das ganz auf seiner Seite stand."

Italien:

"La Gazzetta dello Sport": "Der Niederländer dominiert sein Heimrennen (auch mit Hilfe des Safety Cars) und holt seinen zehnten Sieg: Der Vorsprung beträgt nun 109 Punkte.(...) Charles Leclerc steht nach seinem Sieg in Österreich wieder auf dem Podium, allerdings mehr dank Mercedes als aus eigener Kraft.

Spanien:

"El País": "Es ist unmöglich, Max Verstappen zu stoppen - eines der größten Phänomene, das die Formel 1 je hervorbrachte(...)".

Österreich:

"Kurier": "Der Niederländer sicherte sich in souveräner Manier den Heim-GP von Zandvoort, der zu einer riesigen Party in Orange wurde."

Schweiz:

"Blick": "Max Verstappen rast ohne Halt zu seinem zweiten WM-Titel."