Kanuslalom-EM Andrea Herzog gewinnt EM-Titel im Canadier Stand: 19.05.2024 14:24 Uhr

Andrea Herzog hat bei den Kanuslalom-Europameisterschaften im slowenischen Tacen den Titel im Einer-Canadier gewonnen.

Die 24-Jährige aus Leipzig setzte sich am Sonntag (19.05.2024) mit einem fehlerfreien Lauf und 3,80 Sekunden Vorsprung gegen die Tschechin Gabriele Satkova durch. Dritte wurde die Französin Marjorie Delassus. "Aufgrund des hohen Wassers war es wirklich nicht einfach hier", sagte Herzog.

Die Weltmeisterin von 2019 und 2022 hatte zuletzt auf ihrer Heimstrecke in Markkleeberg den internen Olympia-Ausscheid für Paris gegen die Augsburgerin Elena Lilik hauchdünn verloren. Nun ist ihr erster EM-Titel bei den Frauen ein kleiner Trost.

Deutsche Männer verpassen Finale

Bei den Männern verpasste ihr Leipziger Vereinskollege Lennard Tuchscherer in Abwesenheit der deutschen Olympia-Starter das Finale der besten zwölf um 52 Hundertstelsekunden nur knapp. Auch Ex-Weltmeister Franz Anton aus Leipzig verlor im schwierig zu fahrenden Eiskanal wertvolle Sekunden und musste sich mit Platz 16 trösten.

Die Titelkämpfe im Wildwasserkanal von Tacen am Fluss Sava mussten wegen der starken Regenfälle kurzfristig verschoben werden, da der Wasserpegel extrem angestiegen war. So starteten die Wettkämpfe einen Tag früher und pausierten am Freitag. Bei den Kajak-Rennen am Samstag schaffte es nur Annkatrin Plochmann ins Finale. Die Starterin von der SGV Nürnberg-Fürth wurde Zehnte.