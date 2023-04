Eishockey Peterka trifft und hält NHL-Playoff-Hoffnungen am Leben Stand: 11.04.2023 05:50 Uhr

Eishockey-Nationalspieler JJ Peterka hat in der NHL sein zwölftes Saisontor erzielt und den Buffalo Sabres einen wichtigen Sieg ermöglicht. Das Team gewann am Montagabend nach Penalty-Schießen 3:2 bei den bereits für die Playoffs qualifizierten New York Rangers.

Mit nun sieben Siegen aus den vergangenen neun Spielen haben die Sabres selbst noch Hoffnungen, sich über einen Wildcard-Platz für die Playoffs zu qualifizieren. Drei Partien stehen noch aus für das Team, das erstmals seit zwölf Jahren wieder 40 Siege in einer Saison einfahren konnte.

Im vorletzten Saisonspiel in Nacht zu Freitag treffen die Sabres auf die Ottawa Senators um Tim Stützle. Die Kanadier holten ein 3:2 gegen die Carolina Hurricanes. Stützle traf zum 38. Mal in dieser Saison. Die Vorlage kam von Claude Giroux, der damit die Marke von 1000 Scorerpunkten in seiner NHL-Karriere erreichte.