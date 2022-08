US Open Otte macht historische Schmach für Tennis-Herren perfekt Stand: 31.08.2022 02:15 Uhr

Oscar Otte hat mit seinem Erstrunden-Aus bei den US Open das historisch schlechte Abschneiden der deutschen Tennisspieler in New York perfekt gemacht. Der Vorjahres-Achtelfinalist verlor in der Nacht zu Mittwoch gegen den an Nummer Acht gesetzten Polen Hubert Hurkacz 4:6, 2:6, 4:6. Damit steht erstmals seit 38 Jahren kein männlicher Profi in der zweiten Runde des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres.

Vor Otte, der als Weltranglisten-41. nach der Startabsage von Olympiasieger Alexander Zverev als deutsche Nummer eins ins Turnier gegangen war, hatten auch Peter Gojowczyk gegen den Dänen Holger Rune (2:6, 4:6, 6:7), Maximilian Marterer gegen den Kroaten Marin Cilic (3:6, 2:6, 5:7) und Daniel Altmaier in einem Fünfsatzkrimi gegen den Italiener Jannik Sinner (7:5, 2:6, 1:6, 6:3, 1:6) ihre Auftaktspiele verloren.