Fußball-WM Neymar und Marquinhos verpassen erstes Brasilien-Training Stand: 15.11.2022 13:08 Uhr

Wegen einer verspäteten Anreise haben Superstar Neymar und Verteidiger Marquinhos von Paris Saint-Germain das erste Training der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Katar verpasst.

Die beiden PSG-Profis seien erst im Trainingszentrum von Juventus Turin angekommen, als die Übungseinheit schon lief, und hätten den Platz gar nicht mehr betreten, berichtete das brasilianische Sportportal "Globoesporte". Demnach musste das Duo das Flugzeug, das sie von Frankreich nach Italien bringen sollte, wechseln. Auf dem Gelände des italienischen Traditionsclubs bereitet sich die Seleção diese Woche mit dem kompletten 26er Kader auf die WM vor.

Rekordweltmeister Brasilien trifft beim Championat in Katar vom 20. November bis zum 18. Dezember in der Vorrundengruppe G auf Kamerun, die Schweiz und Serbien. Das Auftaktspiel steigt am 24. November gegen Serbien. Die Schweiz und Serbien waren auch bei der WM in Russland 2018 in der Gruppe der Brasilianer, als sie bereits im Viertelfinale gegen Belgien verloren.