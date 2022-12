Vierschanzentournee Nach Tod von Papst Benedikt XVI.: Schweigeminute in Garmisch Stand: 31.12.2022 14:55 Uhr

Bei der Vierschanzentournee der Skispringer in Garmisch-Partenkirchen hat es nach dem Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. eine Schweigeminute gegeben.

Noch vor der Qualifikation an der Großen Olympiaschanze an Silvester wurde des am Samstagmorgen im Alter von 95 Jahren gestorbenen Joseph Ratzingers gedacht. Ratzinger kommt gebürtig aus Oberbayern, er wurde am 16. April 1927 in Marktl am Inn geboren.