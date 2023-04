Krise beim Rekordmeister Lehmann: Bayern-Profis nicht die Hauptverantwortlichen Stand: 23.04.2023 09:35 Uhr

Der frühere Nationaltorwart Jens Lehmann sieht die Spieler des FC Bayern in der tiefen Krise des Fußball-Rekordmeisters nicht in der Hauptverantwortung.

"Man muss die Spieler schützen, weil sie können nur das abrufen, was sie gelernt haben", meinte der 53-Jährige beim TV-Sender Bild. "Die Spieler sind keine Verantwortlichen in dem Sinne, sie werden aufgestellt." Die Münchner hatten durch das 1:3 am Samstag beim FSV Mainz 05 und dem 4:0 von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt die Tabellenführung an den BVB verloren.

Lehmann begründete seine Meinung damit, dass der Verein die Spieler verpflichtet habe. "Man kann sie intern mal nicht mehr spielen lassen", nach außen müssten die Profis aber in Schutz genommen werden. "Mit Sicherheit" fehlen würden den Bayern derzeit die Präsenz und die Sicherheit des lange verletzten Kapitäns Manuel Neuer. Grundsätzlich sei die Niederlage in Mainz "gut für die Bundesliga, weil es das ganze Titelrennen wieder spannend macht", sagte Lehmann.