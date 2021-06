Krawietz bei French Open im Doppel ausgeschieden

An der Seite seines rumänischen Tennis-Partners Horia Tecau musste sich der 29 Jahre alte Coburger in Paris dem an Nummer zwei gesetzten Duo Juan Sebastián Cabal und Robert Farah aus Kolumbien mit 2:6, 7:6 (7:3), 5:7 geschlagen geben.

"Das ist natürlich sehr bitter, vor allem nach dem dritten Satz heute. Da hatten wir das Momentum. Da haben wir ein paar Kleinigkeiten liegen lassen", sagte Krawietz enttäuscht. Für ihn war es die erste Niederlage bei den French Open überhaupt.

In den vergangenen beiden Jahren hatte er zusammen mit Andreas Mies den Sandplatz-Klassiker jeweils gewinnen können. Der 30 Jahre alte Mies musste in diesem Jahr wegen einer Knieverletzung passen. Der Kölner wird deshalb auch sehr wahrscheinlich Olympia verpassen. "Klar war es ein bisschen komisch nach den beiden historischen Jahren hier mit dem Andi, aber ich hatte Glück, dass ich dann einen sehr guten Partner gefunden habe", sagte Krawietz.

Nach schwachem Start steigerten sich Krawietz und Tecau und lagen im dritten Satz sogar lange ein Break vorne. Am Ende musste sich das Duo nach 2:29 Stunden aber doch geschlagen geben. Damit sind im Doppel keine deutschen Spieler mehr vertreten.

dpa | Stand: 08.06.2021, 15:41