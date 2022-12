Prmeier League Guardiola: Phillips mit Übergewicht von WM zurück Stand: 24.12.2022 13:30 Uhr

Trainer Pep Guardiola von Manchester City hat sich verärgert über die körperliche Verfassung des englischen Nationalspielers Kalvin Phillips nach der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gezeigt. Der 27-Jährige sei mit Übergewicht zum Club zurückgekehrt, sagte Guardiola laut Berichten englischer Medien.

Das englische Team war bei der WM durch ein unglückliches 1:2 gegen Frankreich im Viertelfinale ausgeschieden. Phillips kam bei dem Turnier als Einwechselspieler in den vorangegangenen Partien gegen Wales und Senegal zum Einsatz. Der Mittelfeldspieler hatte beim 3:2-Sieg von Manchester im Achtelfinale des Liga-Cups gegen den FC Liverpool am Donnerstag gefehlt.

"Er ist nicht verletzt. Er kam mit Übergewicht an", sagte Guardiola und ergänzte, er wisse nicht, warum. Der einstige Bayern-Coach zeigte sich indes sicher, dass Phillips bei der Nationalmannschaft auf höchstem Niveau trainiert und ernährungstechnisch beraten worden sei. Was er Phillips als Begründung für dessen Nicht-Nominierung für das Pokalspiel gesagt habe, wollte Guardiola nicht preisgeben. Der 51-Jährige erklärte jedoch, der erst im Sommer von Leeds United zum englischen Meister gewechselte Phillips sei nicht in der Verfassung für eine Trainingseinheit oder einen Einsatz im Spiel gewesen.