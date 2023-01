Skispringen Funktionär: 2024 "definitiv" Neujahrsspringen für Frauen Stand: 01.01.2023 15:26 Uhr

Im Jahr 2024 wird es "definitiv" ein Neujahrsspringen für die Skisprung-Frauen geben. Dies bekräftigte der Teammanager des Deutschen Skiverbands, Horst Hüttel, in der ARD.

"Wir wollen den Weg gemeinsam mit dem ÖSV (Österreichischer Skiverband) gehen. Wir haben unsere Weltcup-Orte ins Rennen geschickt. Es wird definitiv zwei Weltcups für die Frauen in Deutschland geben: Am 29. Dezember in Partenkirchen und am 1. Januar in Oberstdorf", sagte Hüttel.

Eigentlich sollte die Tournee für Frauen im Winter 2023/24 kommen, doch der Österreichische Skiverband erklärte im Dezember für diesen Termin seinen Rückzug und fügte an, das Prestigeevent werde frühestens 2024/25 für Frauen kommen. Der DSV hat seine beiden Weltcup-Stationen beim Weltverband Fis aber angemeldet. Aktuell haben die Frauen statt der Tournee ein Silvester-Turnier. Der ehemalige Tournee-Sieger Sven Hannawald kritisierte vor allem die Trophäe für den Sieg. "Ne goldene Eule, was ist das?", fragte Hannawald. Bei den Männern wird um einen goldenen Adler gesprungen.