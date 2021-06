FC Hansa Rostock verpflichtet Hanno Behrens

Wie der Club mitteilte, hat der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler bei den Mecklenburgern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschrieben. Dazu gibt es die Option auf eine Verlängerung.

Der in der Jugend des Hamburger SV ausgebildete Behrens bestritt 30 Partien in der Bundesliga sowie 183 Spiele in der 2. Liga, in denen er insgesamt 35 Tore erzielte. "Hanno hat seine Qualitäten bereits in den beiden höchsten Spielklassen Deutschlands unter Beweis gestellt", sagte Rostocks Sportvorstand Martin Pieckenhagen. Behrens passe perfekt in das Anforderungsprofil des FC Hansa.

dpa | Stand: 08.06.2021, 11:08