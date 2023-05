WTA Erstrunden-Aus für Maria und Friedsam in Rom Stand: 11.05.2023 01:50 Uhr

Tatjana Maria und Anna-Lena Friedsam sind beim Tennis-Turnier in Rom schon in der ersten Runde ausgeschieden. Maria verlor gegen die Ungarin Anna Bondar mit 4:6, 1:6. Friedsam spielte gegen Paula Badosa aus Spanien gut, verlor den dritten Satz aber im Tiebreak und unterlag am Ende 6:4, 2:6, 6:7 (2:7).

Am Dienstag hatte bereits Jule Niemeier ihr Auftaktmatch bei der mit 3,57 Millionen Euro dotierten Sandplatzveranstaltung der WTA-1000-Kategorie verloren. Maria konnte gegen die in der Weltrangliste 17. Plätze besser dastehende Bondar nur im ersten Satz mithalten. Danach unterliefen ihr zu viele leichte Fehler, nach 72 Minuten war die Partie vorbei.