Bundesliga Ducksch und Füllkrug fraglich: Werder ohne 27-Tore-Sturm? Stand: 27.04.2023 14:22 Uhr

Fußball-Bundesligist Werder Bremen droht vor dem Aufsteigerduell beim FC Schalke 04 der Ausfall beider Torjäger. Marvin Ducksch fehlte beim Training wegen einer Erkrankung.

Niclas Füllkrug ist wegen seiner Wadenprobleme noch immer nicht ins Teamtraining zurückgekehrt. Mit zusammen 27 Toren sind beide aktuell das erfolgreichste Sturmduo dieser Bundesliga-Saison.

"Bei Fülle steht nach wie vor ein Fragezeichen. Ich möchte nicht ausschließen, dass er doch zur Verfügung steht. Aber er konnte in dieser Woche noch nicht mit der Mannschaft trainieren", sagte Trainer Ole Werner am Donnerstag. Da auch Eren Dinkci angeschlagen ist, reist Werder im schlimmsten Fall ohne gelernten Angreifer am Samstag (18.30 Uhr/Sky) nach Gelsenkirchen.

"Wir müssen erstmal abwarten, wie es dann tatsächlich aussieht. Ein paar Optionen haben wir noch", sagte Werner. "Wir hoffen, dass möglichst viele Fragezeichen noch zu Ausrufezeichen werden und am Samstag doch zur Verfügung stehen."