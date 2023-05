FIFAe Nations Series Deutschland qualifiziert sich für WM in FIFA 23 Stand: 22.05.2023 12:50 Uhr

Deutschland hat sich für die Nationen-Weltmeisterschaft in FIFA 23 qualifiziert. Die Top-Vier-Platzierung reichte für das Ticket zum Finalturnier der FIFAe Nations Series in Saudi-Arabien.

"Meine erste WM überhaupt", schrieb Levy Finn "Levyfinn" Rieck auf seinem Twitter-Kanal. "Danke für alles." Gemeinsam mit einem seiner größten Konkurrenten in der Virtual Bundesliga, Umut "RBLZ_Umut" Gültekin von RB Leipzig, könnte er im Juli nach dem ganz großen Titel greifen. VBL-Einzelmeister Dylan "DullenMIKE" Neuhausen macht das deutsche Trio perfekt.

In der Hammergruppe um Spanien, Portugal und die Niederlande ging das DFB-Team als Tabellenführer in die Playoffs. Ein Sieg in der Winners Bracket reichte für die Qualifikation. Umut und Levyfinn blieben eiskalt und gewannen gegen Rumänien (2:0; 4:1).

Danach ging es gegen Dänemark mit FIFA-Wunderkind Anders "RBLZ_Vejrgang" Vejrgang an die Controller. Umut kennt den Dänen gut, er holte mit ihm gemeinsam die VBL-Clubmeisterschaft nach Leipzig. DullenMIKE und Umut sackten den nächsten Sieg ein (1:0; 2:1). Nur Spanien stoppte den Lauf des DFB-Teams im Halbfinale (0:0; 0:2).